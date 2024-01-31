Он говорит, что их поведение невозможно простить.

Поведение России после нападения ХАМАС на Израиль невозможно понять и простить. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля, глава оппозиции в кнессете Яир Лапид в интервью изданию "Вести".

"Ясно, что Россия сегодня нуждается в Иране больше, чем когда-либо. Они не любят, когда им об этом говорят, потому что все еще считают себя супердержавой. Но эта "супердержава" не в состоянии победить Украину с февраля 2022 года. И чем дальше, тем больше они зависят от поставок иранского оружия, превратившись тем самым в звено в оси зла", - заявил он.

Лапид говорит, что Израиль "еще очень долго затруднится простить" России и ее руководству то, как они стали на сторону ХАМАСа. Также он напомнил о заявлениях диктатора Путина и главы МИД Лаврова.

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"Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления", - добавил экс-премьер.

Позиция России по нападению ХАМАС на Израиль:

Напомним, сразу после вторжения в Израиль в РФ призвали стороны "прекратить огонь" и "вернуться за стол переговоров".

Российский диктатор Путин говорил, что они поддерживают создание независимого палестинского государства, а также обеспокоены возможностью проведения Израилем крупномасштабной операции в секторе Газа.

В конце октября в Москве приняли делегацию ХАМАС, российскую столицу посетил член политбюро движения Абу Марзук.

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