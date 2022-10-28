Он якобы назвал россиян оккупантами.

В беларуских Барановичах задержали директора магазина автозапчастей. Он назвал российских военных оккупантами и отказался продавать им товар.

Об этом сообщает беларуское издание "Зеркало".

По версии провластных источников, задержанный сказал своему сотруднику не продавать запчасти российским военным, а также назвал их оккупантами.

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После задержания силовики обвинили предпринимателя в участии "в попытках захвата власти в 2020 году". Утверждают также, что он перечислял средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

Российские военные в Беларуси – последние новости

Ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о развертывании общей с РФ группировки войск на беларуско-украинской границе. Украинская разведка сообщала о планах РФ разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных. Уже 15 октября в страну прибыли первые эшелоны с российскими военными.

В начале месяца в Беларусь прибыли 64 платформы для расконсервированной колесной и гусеничной российской военной техники.

Проанализировав спутниковые снимки аэродрома Зябровка в Беларуси СМИ выяснили, чтовойска и новая техника РФ прибывают туда.

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