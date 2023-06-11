Спасатели напомнили, что в Средиземном море погибло более 1150 человек в попытках попасть в Европу.

Канцлер Германии Олаф Шольц пошутил о политике в отношении беженцев, из-за чего нарвался на хейт. На конгрессе евангелической церкви канцлер говорил о большом количестве мигрантов, которые уже несколько месяцев приезжают в Германию.

"Я уже пошутил в Европейском совете: у Германии должен быть большой пляж на Средиземном море. Фактически, в Германию прибывает больше беженцев, прибывающих в Европу через Средиземное море, чем в отдельные страны, граничащие со Средиземноморьем", - цитирует немецкого политика издания Bild.

Спасатели из "Морского дозора", которые категорически выступают против ужесточения политики предоставления убежища, сообщили: "Только в 2023 году в Средиземном море погибло более 1150 человек, и то, что канцлер Шольц сказал, является плохой шуткой. Тот, кто может посмеяться над этим, не должен управлять государством".

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Влиятельная представитель СДПГ Лилли Блаудсун заявила: "Канцлер социал-демократов никогда не должен так говорить о людях".

Критика исходит и от члена Бундестага от ХДС Матиаса Хауэра: "Остальным стыдно из-за того, о чем шутит Олаф Шольц. Федеральный канцлер, конечно же, не должен смеяться над страданиями людей".

Сам Шольц объяснил, что Европа "должна суметь установить систему солидарности, солидарный подход". Государства-члены ЕС больше не должны чувствовать вину и некомпетентность. Вместо этого необходим справедливый механизм распределения беженцев.

Справка УНИАН. Страна назначения №1 для нелегальной миграции в Европе — Германия, за ней следуют Франция и Испания. В этом году около 136 тысяч мигрантов подали прошения о предоставлении убежища в Германии, в основном сирийцы и афганцы.

Основная проблема в ЕС в том, что распределение не работает, а люди гибнут у ворот Европы. С 2014 года в Средиземноморье утонули более 26,8 тысячи мигрантов.

Беженцы в Европе - последние новости

В четверг, 9 июня, министры внутренних дел ЕС согласовали процедуры предоставления убежища на внешних границах. В центрах строгого режима в течение трех месяцев должно быть проверено, есть ли у кого-то шанс на убежище. В противном случае он должен вернуться назад. Все это должно произойти в течении полугода.

Женевский центр мониторинга внутреннего перемещения сообщил, что количество внутренне перемещенных лиц во всем мире в 2022 году достигло отметки в 71,1 миллиона человек. Согласно информации IDMC, почти три четверти перемещенных лиц в мире живут в 10 странах мира, включая Украину, Сирию, Афганистан, Демократическую Республику Конго и Судан. Основной причиной значительного перемещения лиц в этих государствах в 2022 году стала война.

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