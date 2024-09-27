Советник премьера уверяет, что его неправильно поняли.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал предположение своего помощника Балажа Орбана о том, что стране было бы лучше, если бы она не сопротивлялась советскому вторжению 1956 года,

В эфире национального радио он сказал, что о таких чувствительных вопросах следует говорить очень осторожно и четко. "Мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше общество стоит на основе революции 1956 года, выросло из нее. Как и в прошлом, Венгрия всегда будет защищать себя", - цитирует венгерского премьера Reuters.

Заявление его советника вызвало возмущение как среди венгерской оппозиции, так и в СМИ. Оппозиционер Петер Мадьяр считает, что Балажу Орбану не место в общественной жизни страны, поскольку тот свои словами унизил память "тысяч венгерских борцов за свободу".

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Сам советник Орбана опубликовал на своей странице в Facebook обращение, в котором сказал, что его слова "намеренно неправильно интерпретировали". Мужчина уверяет, что для него "герои 1956 года являются национальными героями и память о них священна".

Скандальное заявление советника Орбана

В недавнем интервью Балаж Орбан назвал решение украинского президента Владимира Зеленского сопротивляться российским войскам безответственным.

По его словам, венгры "не рекомендовали бы этого, исходя из того, что произошло в 1956 году". Речь идет об антисоветском восстании, годовщина которого является одним из важнейших национальных дней в Венгрии.

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