После удара по 'Охматдету' россияне устроили в ООН ланч с котлетой по-киевски, - СМИ

Многие дипломаты признают невыносимое общение с постпредом РФ в ООН Василием Небензей.

Россияне устроили праздничный ланч по случаю своего председательства в Совбезе ООН. Это произошло после того, как на Совбезе обсудили ракетный удар РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает Укринформ. В частности, обнародовано меню этого завтрака, в котором основным блюдом указана котлета по-киевски с картофельным пюре.

"Моральная деградация российской дипломатии очевидна", - прокомментировал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

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Он добавил, что для многих дипломатов становится невыносимым общение с постпредом РФ в ООН Василием Небензей, что приходится делать по служебной необходимости.

"На следующей неделе в Нью-Йорк также допустят шефа Небензе Лаврова (руководителя МИД РФ - УНИАН), поэтому уровень токсичности в штаб-квартире ООН еще больше возрастет. Хорошо, что ему хоть не позволяют свободно передвигаться дальше радиуса, установленного властями США", - отметил Кислица.

Как говорится в публикации, на заседании Совбеза Кислица отметил, что ланч, который организовала РФ, оплачен кровавыми деньгами. "Не могу понять, как можно жать руку Небензе и принимать приглашение на ланч с ним, оплаченный кровавыми деньгами", - подчеркнул украинский дипломат.

Удар по Охматдету

8 июня ВС РФ нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине - один из крупнейших с начала полномасштабного российского вторжения. Атаке, во время которой российские террористы применили около 40 ракет всех возможных типов, включая "Кинжал" и "Циркон", подверглись Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск и Покровск.

По состоянию на утро 10 июля известно, что из-за этой атаки погибли более 40 человек и почти 200 ранены. Большое количество людей сейчас находится в больницах, в том числе в тяжелом состоянии.

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