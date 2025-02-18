Россия требует отмены решения Бухарестского саммита НАТО от 2008 года относительно обещания принять Украину в состав альянса в будущем.
Об этом журналистам заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 18 февраля, пишет Reuters.
По ее словам, НАТО недостаточно не принимать Украину в свой состав. По информации издания, она сказала, что "альянс должен пойти дальше, отказавшись от обещания, которое он сделал на саммите в Бухаресте в 2008 году".
"Иначе эта проблема будет продолжать отравлять атмосферу на европейском континенте", - добавила Захарова.
Со стороны Украины, НАТО и Соединенных Штатов реакции относительно этого заявления пока не было.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
Как сообщал ранее УНИАН, Франция предлагала в день достижения мира предоставить Украине "гарантию НАТО", поскольку это станет самой действенной гарантией ее безопасности.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции заявляла, что членство в НАТО - это лучшее и самое дешевое, что можно дать Украине, и если бы Украина была в составе Альянса, война никогда бы не началась.