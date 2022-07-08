До избрания нового премьера Джонсон продолжит работать на этой должности.

К отставке британского премьера Бориса Джонсона может быть причастна РФ, поскольку в Лондоне присутствует российское лобби.

Такое мнение высказал дипломат, экс-глава МИД Владимир Огрызко в комментарии 24 каналу.

По его данным, в политическом истеблишменте Британии есть люди, "купленные Москвой" - они получают деньги и влияют на политику Лондона. Огрызко предполагает, что РФ за время работы Джонсона не уменьшила свое влияние и теперь будет активно использовать давно заложенные "консервы".

"К сожалению, исключать [российский след] нельзя. Думаю, что эта история, безусловно, не обошлась без того, чтобы какие-то из тех "консерв", в частности, в правительственных структурах Великобритании, не приступили к работе по отработке задач Москвы", - заявил экс-глава МИД.

Дипломат напомнил, что в посольстве РФ в Болгарии обнаружили 70 шпионов, поэтому "можно только представить, сколько их сидит в российском посольстве в Лондоне и во всех структурах РФ в Великобритании".

"В то же время они сидят там не для того, чтобы "пить кофе", а работать и взрывать безопасность Великобритании изнутри. И это они иногда очень успешно делают, применяя банальный подкуп, шантаж или все вместе", - подчеркнул Огрызко.

Отставка Джонсона - детали

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и руководитель правительства.

По данным СМИ, выборы руководства Консервативной партии состоятся этим летом, а новый премьер-министр должен вступить в должность в октябре.

Джонсон был первым лидером страны G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже дважды посетил Киев.