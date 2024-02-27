Ограбление произошло во время ночной остановки в Британии. Брезент грузового отсека грузовика был разрезан и часть вещей была похищена.

В Британии ограбили грузовик, который перевозил военную одежду и снаряжение для подготовки украинских военных, сообщает Минобороны Нидерландов.

"Во время перевозки из Нидерландов в Великобританию была похищена военная одежда и снаряжение. Вещи предназначались для украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании".

Отмечается, что вещи были похищены на прошлой неделе. Ограбление произошло во время ночной остановки в Британии. Брезент грузового отсека грузовика был разрезан и часть вещей была похищена.

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В сообщении отмечается, что местная полиция расследует инцидент.

Минобороны Нидерландов напоминает, что украинские военнослужащие проходят военную подготовку в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс".

Программа Interflex в Британии-что известно

В Британии работает проект Interflex - масштабные учения для украинских военных, к которым присоединились 10 стран-союзниц. Инструкторы Вооруженных сил Британии проводят теоретические и практические занятия с военными ВСУ, а также помогают им осваивать современную западную военную технику и вооружение.

В течение 2023 года Британия в рамках программы провела обучение для более 30 000 украинских новобранцев и планирует продолжить эту подготовку в рамках недавно подписанного 10-летнего соглашения о безопасности.

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