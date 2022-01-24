Министерство внутренних дел ОАЭ ввело запрет на летные операции для владельцев дронов из-за "неправомерного использования".
Об этом сообщает издание The Verge.
Запрет мотивировали тем, что недавно было выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата, в частности, вторжение в зоны, где это запрещено.
МВД напомнило пользователям, что любой, кто проигнорирует правила и будет пользоваться дронами, будет нести юридическую ответственность.
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Министерство не упомянуло недавние атаки в своем заявлении. Согласно сообщениям СМИ, неделю назад йеменские повстанцы-хусити с помощью беспилотников осуществили атаку на ключевой нефтяной объект в Абу-Даби, где убили трех людей, и спровоцировали пожар в международном аэропорту Абу-Даби.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января Абу-Даби, столицу ОАЭ, обстреляли ракетами. Местные жители слышали взрывы и звуки сирен. Вскоре хуситы обратились к правительству ОАЭ с предупреждением. Они заявили, что могут напасть на Бурдж-Халифу.
По информации Минобороны, две баллистические ракеты, запущенные в сторону Абу-Даби, были перехвачены и уничтожены местной системой ПВО в ночь на 24 января.