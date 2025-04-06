В РФ силовики проводят облавы в фитнес-клубах: ищут уклонистов и мигрантов

Силовики проверяют, не уклоняются ли граждане РФ от призыва в армию.

В России силовики стали устраивать облавы в фитнес-клубах. По словам очевидцев, полицейских интересуют посетители-мужчины, которых делят на граждан и неграждан страны, сообщает "Радіо Свобода".

Отмечается, что россиян проверяют, не уклоняются ли они от службы в армии. Неграждан РФ же пытаются обвинить в хулиганстве или нарушениях миграционного законодательства, после чего депортируют. Журналисты выяснили, что рейды проходят в разных городах России.

В частности, 30 марта стало известно об облаве в фитнес-клубе Spirit Fitness на юго-востоке Москвы. Позже облава произошла в другом филиале этого клуба.

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Очевидцы рассказали журналистам, что женщин из зала отпустили, а мужчин положили лицом к полу, а затем разделили по национальному признаку. После этого силовики требовали у мужчин их паспорта.

Сотрудники другой российской сети спортклубов в разговоре с журналистами заявили, что сейчас такие облавы регулярно происходят во многих заведениях. По словам юристов по делам мигрантов из двух разных регионов, такие облавы происходят минимум дважды в месяц во всех крупных городах страны.

В издании поделились, что схема российских силовиков состоит в том, чтобы доставлять граждан РФ из спортклубов в военкоматы, а иностранных трудовых мигрантов - в центры временного содержания иностранных граждан с последующей депортацией.

"Бегу я по беговой дорожке, никого не трогаю, и тут меня кто-то дергает за плечо. Слезаю с дорожки и вижу, что все уже лежат лицами к полу", - цитирует российский Telegram-канал одного из клиентов фитнес-клуба, в котором проводилась облава.

По словам собеседников издания, многим отвезенным в военкоматы после таких облав в конечном итоге вручили повестки в армию. Правозащитники рассказали, что за последний месяц облавы на фитнес-центры прошли в четырех городах РФ - в Санкт-Петербурге, Москве, Иркутске и Екатеринбурге.

В РФ пройдет самый массовый призыв в армию за 14 лет - что известно

Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ о том, что в РФ с 1 апреля по 15 июля 2025 года в России пройдет весенний призыв на военную службу. Таким образом будет призвано 160 тысяч человек, в возрасте от 18 лет до 30, отмечают росСМИ.

Минобороны РФ, в свою очередь, уточняет, якобы этот призыв не связан с войной против Украины. Кроме того, призывников обещают не направлять на временно оккупированные территории Украины для выполнения военных задач.

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