Путин может стать дольше всего правящим главой российского государства со времен императрицы Екатерины Великой в XVIII веке.

Президент России Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году. Как пишет Der Spiegel, мало кто сомневался, что кремлевский лидер снова будет баллотироваться на следующий срок.

Лишь в четверг верхняя палата России назначила дату президентских выборов следующего года. Совет Федерации на заседании решил, что выборы пройдут 17 марта.

"Это решение практически сигнализирует о стартовом сигнале президентской избирательной кампании", - заявила председатель парламентской палаты Валентина Матвиенко.

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Путин начал свой первый президентский срок в 2000 году. Между тем он четыре года занимал пост премьер-министра, а затем был переизбран главой государства в 2012 и 2018 годах. В результате конституционной реформы, принятой в 2020 году по инициативе Путина, он теоретически может оставаться на посту президента до 2036 года.

Если Путин завершит еще один шестилетний срок в Кремле, он обгонит тирана Иосифа Сталина, который руководил Советским Союзом с 1924 по 1953 год. И тогда Путин станет главой российского государства дольше всех со времен царицы Екатерины Великой в 18 веке.

Выдвижение Путина в президенты

Путин объявил, что будет баллотироваться на свой пятый президентский срок. Для этого в Москву вызвали коллаборанта Артема Жогу из оккупированной россиянами самопровозглашенной "ДНР" - тот возглавляет там марионеточный парламент. Он попросил Путина управлять страной и дальше, а тот согласился.

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