Сербская радикальная партия назвала его "антироссийской пропагандой".

В Сербии отменили показ фильма Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", который должен был состояться в рамках программы "Эхо Бельдокса".

На сайте кинофестиваля указывается, что решение об отмене было принято не их командой. "Нам важно, чтобы вы знали, что Белдокс не стоит за этим решением и не участвовал в нем. Мы считаем, что каждый показ этого фильма перед сербским зрителем важен, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее показать этот фильм снова", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого было опубликовано заявление Сербской радикальной партии, которая назвала фильм "антироссийскй пропагандой" и призвала отменить показ, а также запретить продвижение фильма на территории страны.

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"Сербская радикальная партия поддерживает Российскую Федерацию и разделяет позицию более 80% народа Сербии. Такое отношение нельзя игнорировать, а объявленная пропаганда антироссийского фильма была бы провокацией сербского народа на службе неудавшейся попытки Запада изменить отношение сербского народа к братской России", - говорится в заявлении.

"20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм украинского военного корреспондента Мстислава Чернова об осаде Мариуполя в начале полномасштабного вторжения РФ был выпущен в 2023 году.

В следующем году он представит Украину на премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

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