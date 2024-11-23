Генсек НАТО и избранный президент США обсудили ряд проблем глобальной безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Альянса.

Отмечается, что встреча состоялась в Палм-Бич (штат Флорида), где расположено имение Трампа. Стороны обсудили ряд проблем глобальной безопасности, с которыми сталкивается НАТО.

Согласно сообщению, Рютте и его команда также встретились с конгрессменом Майком Волцем и членами группы национальной безопасности избранного главы Белого дома.

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Ранее Рютте выразил уверенность в том, что новоизбранный американский президент понимает важность членства США в НАТО.

Отношения США с НАТО

В июле президент США Джо Байден заверил, что приверженность США НАТО сохранится. По его словам, Путин "уже проиграл войну", поскольку у России нет шансов на победу.

Как сказал Байден, НАТО пользуется подавляющей поддержкой со стороны американского народа, Конгресса и как демократов, так и республиканцев, "несмотря на то, что в одной партии есть некоторые экстремистские элементы", имея в виду республиканцев.

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