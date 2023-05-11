В четверг, 11 мая, в центре Милана, Италия прогремел взрыв и начался мощный пожар. Как пишет итальянская газета La Repubblica, сперва был слышен один взрыв, за ним последовала череда менее сильных, после – появилось пламя.
В результате взрыва вспыхнули не менее 5 авто, пламя также охватило аптеку и несколько квартир в здании перед горящими автомобилями. Полиция оцепила место происшествия, на месте работает пожарные.
Дым от мощного пожара заполнил улицы. Детский сад, школу и дом престарелых, находящиеся поблизости, эвакуировали.
Предполагают, что очагом возгорания был припаркованный на углу двух улиц грузовик с кислородными баллонами.
Пока известно об одном пострадавшем – это водитель грузовика с кислородными баллонами. У него обожжена рука. Известно, что после того, как баллоны вспыхнули, он пытался потушить их самостоятельно.
Обновлено (14:15): Прибывший на место происшествия мэр Милана Беппе Сала сказал, что "нельзя исключать нападения или чего-то такого рода". Для проверки к месту взрыва уже прибыли группа следователей и заместитель прокурора.
Взрывы в Европе - последние новости
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