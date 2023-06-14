Суд приговорил его к условному сроку.

В Чехии мужчину, призывавшего снять флаг Украины со здания Национального музея во время демонстрации, приговорили к условному сроку.

Об этом пишет издание České noviny. По версии прокурора, 11 марта на митинге под названием "Чехия против бедности" мужчина подстрекал толпу на Вацлавской площади ворваться в здание и снять флаг Украины, установленный в знак солидарности.

Судья Ева Швиглерова заявила, что целью мужчины было накалить обстановку и тем самым спровоцировать преступление. Суд пригорил его к четырем месяцам условно с испытательным сроком в 1,5 года. Также ему запретили находиться в Праге в течение 18 месяцев. Издание отмечает, что это решение не является окончательным.

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Сам мужчина заявил, что считает неприемлемым вывешивание чужого флага в Национальном музее. По его словам, этот символ "беспокоит многих", а попытки убрать его он объяснил тем, что Украина "несет ответственность за вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году".

Акция "Чехия против бедности" в Праге

Напомним, что организатором этой акции была внепарламентская партия PRO. Люди вышли на площадь с плакатами "Скребут государство, прибавляют себе" и "Остановите войну, остановите НАТО".

СМИ писали, что на акции задержали мужчину с нашивками российский частной военной компании "Вагнер" и символом вторжения РФ в Украину "Z".

České noviny пишет, что этого мужчину приговорили к шести месяцам условно за публичное одобрение военных преступлений. Также ему запретили находиться в Праге в течении года и выписали штраф в 12 тысяч крон.

Кроме того, суд должен рассмотреть дело мужчины, который после демонстрации повредил проезжающий мимо автомобиль с украинскими номерами.

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