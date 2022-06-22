Опубликована карта с расположением беларуских окопов и траншей, которые оснащены огневыми точками.

Вооруженные силы Беларуси устраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.

Как сообщило оппозиционное в Беларуси издание, военные роют окопы вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.

Отмечается, что ранее были обновлены дислокации блокпостов на приграничных территориях Беларуси.

Издание опубликовало карту с отмеченными фортификационными сооружениями, расположением всех окопов и траншей, которые, оснащены огневыми точками. На это время сообщается о 3-х блокпостах в Гомельской области, одном - в Брестской и 3 - в Гродненской.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враг, в частности, ворвался на украинскую территорию с территории Беларуси, также украинскую военную и гражданскую инфраструктуру обстреливали из вооружения, расположенного на беларуской территории.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что вероятность масштабного участия армии Беларуси в войне РФ против Украины не очень высокая.

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