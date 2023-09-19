В Карабахе возобновились боевые действия. Минобороны Азербайджана заявило, что уничтожаются позиции военных Армении. Дело в том, что армянские воинские части и вооруженные сепаратисты все еще действуют на международно признанной суверенной территории Азербайджана.

Напомню, 10 ноября 2020 года Армения, принявшая победу Азербайджана по итогам 2-й Карабахской войны, взяла на себя определенные обязательства в трехстороннем соглашении, подписанном с участием России. Основная их часть заключается в том, что Армения в кратчайшие сроки выведет свои воинские части, в том числе сепаратистских боевиков, с территории Карабаха, и создаст условия для открытия Зангезурского коридора. Кроме того, будет участвовать в делимитации границ в рамках, принятых международным правом, и так далее.

В свою очередь, Россия обязалась вывести армянские вооруженные силы из региона и временно следить за миром, направив в регион "миротворцев". "Миротворцев" именно в кавычках, поскольку невыполнение Арменией и Россией своих обязательств за прошедшее три года привело к началу сегодняшних антитеррористических мероприятий.

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Дело в том, что, вопреки обязательствам, армянские боевики в Карабахе - на территории, контролируемой российскими "миротворцами" - начали перевооружаться. Колонны военных боеприпасов, перевозимые вооруженными силами Армении под видом "гуманитарного груза" в сопровождении "миротворцев", были разоблачены Азербайджаном. За прошлый и нынешний год было выявлено около десяти подобных случаев.

Армянские вооруженные силы время от времени нападали на азербайджанцев в Карабахе

Азербайджан каждый раз ставил российскую и армянскую стороны перед фактом. Однако реакции не было. Более того, армянские вооруженные силы время от времени нападали на азербайджанцев в Карабахе (речь как об армии, так и о мирных жителях, занятых восстановительными работами). Результатом стало то, что Азербайджан взял под свой контроль Лачинский коридор. Тот самый, где работали российские "миротворцы" и где армянские боевики регулярно проносили оружие, хотя Россия обязалась вывести сепаратистов из этого района за короткий период.

После восстановления контроля Азербайджана над этим коридором, ряд разыскиваемых международным сообществом армянских сепаратистов были задержаны при попытке его пересечь. Но сепаратисты создали новую проблему, шантажируя Азербайджан гуманитарной блокадой Ханкенди. А еще больше обострили ситуацию французские официальные лица, которые накануне посетили Карабах без разрешения Азербайджана, тем самым, проявив поддержку сепаратистам.

Вместе с тем, Азербайджан выдвинул ряд предложений, в том числе по использованию дороги "Агдам-Ханкенди" и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей жителей Армении параллельно Лачинской дороге. И хотя эти предложения были поддержаны в Евросоюзе и МККК (Международный комитет Красного креста), Армения выступила против. В том числе, против перевозки по упомянутым маршрутам гуманитарных грузов МККК. Собственно, это, а также блокирование доступа к альтернативным дорогам установкой бетонных заграждений, еще раз подтвердило мысль, что их заявления о сложной гуманитарной ситуации в регионе являются шантажом. Позже армяне отказались от использования гуманитарного маршрута, предложенного Азербаджаном, на своей суверенной территории.

Еще одна проблема – выборы "руководства" сепаратистского режима в сопровождении российских "миротворцев" в Ханкеди – на суверенной территории Азербайджана.

Азербайджан будет продолжать операцию, пока сепаратисты не сдадутся

Но последней каплей стал масштабный террористический акт, организованный армянской диверсионной группой, в результате которого погибли двое мирных азербайджанцев и семь полицейских. Это привело к началу локальных антитеррористических мероприятий в регионе. В направлении Ходжавендского района Азербайджана (в части, находящейся под контролем российских "миротворцев") позиции армянской армии и несколько артиллерийских центров сепаратистов были уничтожены. И Азербайджан будет продолжать операцию до тех пор, пока сепаратисты не сдадутся.

Интересно, что Россия и Иран, молчавшие о вышеупомянутых так называемых выборах на территории Азербайджана, снова молчат…

В настоящее время напряженность сохраняется. Конечно, конституционные требования Азербайджана можно решить мирным путем, если его крупные соседи на севере и юге, а также другие геополитические игроки действительно будут придерживаться своих призывов к миру.

Мубариз Асланов, специальный корреспондент ИА Report.az и BakuTV