По его словам, кремлевский правитель не понимает, что означает для человечества ядерное оружие.

Генеральный секретарь японской организации Nihon Hidankyo, в состав которой входят жители Хиросимы и Нагасаки, пережившие атомную бомбардировку, обратился к кремлевскому правителю Путину.

Как передает Reuters, накануне церемонии вручения Нобелевской премии мира 92-летний Теруми Танака заявил, что Путин не понимает разрушительной силы ядерного оружия. Уцелевший от атомной бомбардировки мужчина добавил, что направил ему соответствующее послание:

"Я не думаю, что президент Путин по-настоящему понимает, что ядерное оружие означает для людей. Я не думаю, что он даже думал об этом... Нам нужно сделать так, чтобы он действительно понял. Мы хотели бы сказать, что ядерное оружие - это то, что никогда не должно быть использовано".

Нобелевская премия мира 2024 года

Как сообщал УНИАН, осенью Нобелевский комитет присудил премию японской организации Nihon Hidankyo. Их отметили за усилия по созданию свободного от ядерного оружия мира.

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На церемонию вручения прибудет делегация из 30 "хибакуша" (жертвы атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки) и их детей и внуков.

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