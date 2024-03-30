В Нидерландах отмечают, что это важный сигнал союзникам НАТО на восточном фланге.

Нидерланды этим летом разместят в Литве ЗРК большой дальности Patriot. Как сообщает Министерство национальной обороны Литвы, системы разместят на несколько недель - голландская военная часть будет проходить учения в Литве вместе с подразделениями литовской армии.

"Развертывание голландских систем Patriot в нашей стране - отличная новость. Учения такого типа способствуют реализации ротационной модели ПВО НАТО, одобренной на Вильнюсском саммите. Мы благодарим Нидерланды за их постоянный вклад в безопасность Балтийского региона и Литвы в частности", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что участие голландских военных в батальоне передовых сил НАТО, миссии воздушной полиции стран Балтии и подразделении интеграции сил НАТО имеет большое значение для безопасности стран Балтии.

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"Этим шагом мы также укрепляем наше сотрудничество в сфере противовоздушной обороны", - заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что голландское подразделение, которое прибудет в Литву для учений, будет способствовать повышению боеспособности противовоздушной обороны НАТО.

"Это важный сигнал нашим союзникам на восточном фланге: вы можете рассчитывать на Нидерланды, в том числе и в области ПВО", - сказала она.

Предполагается, что в ходе учений будет отработано умение перемещать системы и подразделения ПВО в предельно сжатые сроки и тому подобное.

Литва призывает Запад поддержать Украину в борьбе с РФ

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните призвала страны Запада помочь Украине победить и не бояться поражения РФ. По ее словам, формула победы над агрессором понятна - мир через силу. Шимоните сказала, что совокупный ВВП стран Северной Европы и Балтии выше, чем у РФ, не говоря обо всех 32 странах-членах НАТО и G7.

Она уверена, что результат войны РФ против Украины сформирует не только евроатлантический, но и глобальный порядок безопасности. Как отметила премьер-министр, мировые демократии не будут в безопасности, где страна с империалистическими амбициями угрожает своим соседям, где массовые зверства войны остаются безнаказанными.

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