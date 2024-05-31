'Ничего нового': Столтенберг прокомментировал угрозы России

По его словам, оборонное сотрудничество Украины и Запада всегда становилось предметом угроз со стороны России.

Угрозы России из-за оборонного сотрудничества Украины и Запада продолжаются с 2022 года. Впрочем, они не были воплощены и не имеют основания.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи Альянса, передает "Европейская правда". По его словам, угрозы со стороны России не являются чем-то принципиально новым.

"Мы с 2022 года оказываем помощь Украине... Долгое время Путин запугивал нас, побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас не помогать Украине и угрожал последствиями. Поэтому здесь ничего нового", - отметил Столтенберг. Видео дня

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России - и все больше союзников соглашаются с этим.

"Украина имеет право на самооборону и это включает удары по целям на территории России. Это становится еще более насущным, на фоне открытия нового фронта (в Харьковской области - УНИАН)", - сказал генсек Альянса.

Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на новости о том, что западные страны позволили Украине бить по территории России их оружием. Он намекнул на ошибочность мнения, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против Украины и тем более отдельных стран НАТО.

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