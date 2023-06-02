Ли Хуэй отметил, что стороны должны принять конкретные меры для "охлаждения ситуации".

Спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй заявил, что, по его мнению, ни Украина, ни Россия не "надежно" закрыли дверь для переговоров, несмотря на трудности с их началом.

Издание Reuters пишет, что Ли сказал, что российская сторона ценит стремление и усилия Китая по содействию мирному урегулированию украинского "кризиса".

"Риск эскалации российско-украинской войны по-прежнему высок", - сказал Ли, добавив, что все стороны должны принять конкретные меры для "охлаждения ситуации" и обеспечения безопасности ядерных объектов.

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"Пока это способствует смягчению ситуации, Китай готов на все", - сказал он.

Европейское турне Ли Хуэя - что известно

В мае Ли совершил 12-дневный тур по Киеву, Варшаве, Парижу, Берлину, Брюсселю и Москве, пытаясь найти точки соприкосновения для возможного политического урегулирования войны на Украине. Его поездка предшествовала ожидаемому контрнаступлению Украины с целью вернуть территорию, захваченную Россией.

Однако турне, похоже, не привело к какому-либо дипломатическому прорыву. Китай поддерживает тесные связи с Россией, и Пекин никогда не осуждал российскую интервенцию и даже не называл ее вторжением. Китай заявляет, что является нейтральной стороной в войне.

Кремль заявил, что Россия открыта для переговоров по прекращению конфликта. Украина заявляет, что российские войска должны покинуть каждый дюйм ее территории, включая четыре аннексированных региона и Крымский полуостров, который Москва в одностороннем порядке аннексировала у Украины в 2014 году, прежде чем можно будет обсуждать мирный план.

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