Спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй заявил, что, по его мнению, ни Украина, ни Россия не "надежно" закрыли дверь для переговоров, несмотря на трудности с их началом.
Издание Reuters пишет, что Ли сказал, что российская сторона ценит стремление и усилия Китая по содействию мирному урегулированию украинского "кризиса".
"Риск эскалации российско-украинской войны по-прежнему высок", - сказал Ли, добавив, что все стороны должны принять конкретные меры для "охлаждения ситуации" и обеспечения безопасности ядерных объектов.
"Пока это способствует смягчению ситуации, Китай готов на все", - сказал он.
Европейское турне Ли Хуэя - что известно
В мае Ли совершил 12-дневный тур по Киеву, Варшаве, Парижу, Берлину, Брюсселю и Москве, пытаясь найти точки соприкосновения для возможного политического урегулирования войны на Украине. Его поездка предшествовала ожидаемому контрнаступлению Украины с целью вернуть территорию, захваченную Россией.
Однако турне, похоже, не привело к какому-либо дипломатическому прорыву. Китай поддерживает тесные связи с Россией, и Пекин никогда не осуждал российскую интервенцию и даже не называл ее вторжением. Китай заявляет, что является нейтральной стороной в войне.
Кремль заявил, что Россия открыта для переговоров по прекращению конфликта. Украина заявляет, что российские войска должны покинуть каждый дюйм ее территории, включая четыре аннексированных региона и Крымский полуостров, который Москва в одностороннем порядке аннексировала у Украины в 2014 году, прежде чем можно будет обсуждать мирный план.