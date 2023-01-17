Лукашенко подозревает свои спецслужбы в возможной измене.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не доверяет собственным спецслужбам. Он начал комплектовать свою охрану из частной охранной службы.

"На фоне информации о ликвидации самопровозглашенного президента Беларуси, Лукашенко подозревает свои спецслужбы в возможной измене. В частности, речь идет о белорусском КГБ", – заявили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что белорусский диктатор сформировал новое подразделение личной охраны. В него входят представители одной из частных охранных компаний страны.

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"По информации белорусского подполья, это компания "Гард сервис", на которую уже возложены задачи по формированию ЧВК для участия в войне против украинцев", – добавили в сообщении.

Что происходит в Беларуси

Россия использует территорию Беларуси как плацдарм для ударов по территории Украины и тренировки новомобилизованных. Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко рассказал, что на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их число периодически изменяется.

Кроме того, российские власти не оставляют попыток официально втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

Полковник СБУ Роман Костенко заявил, что российское дипломатическое направление и лично президент РФ Владимир Путин работают над тем, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Согласится ли на это самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, станет известно уже весной.

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