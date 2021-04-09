С каждым днем оппозиционер рискует потерять здоровье или даже жизнь, но его политический вес лишь возрастает.

Владимир Путин, наверное, надеялся, что отправка главного политического оппонента в колонию строгого режима позволит наконец забыть о нем. Вместо этого Алексей Навальный продолжает мучить президента России, разоблачая жестокость и ложь его режима.

Лишенный свободы и любой публичной платформы, Навальный ведет борьбу теми инструментами, которые у него осталось: его тело и жизнь. Об этом пишет The Economist. С 31 марта оппозиционер объявил голодовку в своей камере в городе Покров в 100 километрах от Москвы.

Он протестует против ужасных условий его содержания. Навального лишили сна и медицинского ухода. У него появилась высокая температура и проблемы с дыханием. У троих мужчин из его барака обнаружили туберкулез, который довольно распространен в российских тюрьмах.

Читайте также"Портфолио плохого парня": Навальный рассказал, сколько выговоров получил за две недели в колонииНавальный, который пережил отравление химическим оружием "новичок" прошлого августа, также страдает от сильной боли в спине и онемение обеих ног. Но несмотря на это, ему отказали в доступе к врачу по собственному выбору, что ему гарантирует российский закон. Российская пенитенциарная служба обозначила Навального как потенциального беглеца, хотя он добровольно вернулся в Россию, чтобы выступить против Путина. Такой статус означает, что надзиратели тюрьмы могут разбудить его в любой момент посреди ночи, поднося фонарик к его лицу.

"Существует реальная перспектива того, что Россия подвергает его медленной смерти, - считает будущий глава Amnesty International Аньес Калламар.

Она написала обращение к Путину, призывая его отпустить Навального. При этом она подчеркнула, что заключенный оказался за решеткой лишь потому, что он "заметный критик российских властей". Она также требовала, чтобы Навальный получил доступ к врачу, которому он доверяет. Но вместо медиков Кремль отправил телевизионную группу пропагандистов, чтобы посмеяться с Навального.

Читайте такжеВ России задержали участников митинга под колонией, в которой держат НавальногоЭту задачу поручили Марии Бутиной, известной стороннице Путина. Ее арестовали в США во время выборов в 2016 году за попытку инфильтрироваться в американские политические круги и повлиять на ход голосования. Разгуливая по бараку Навального со съемочной группой, она кричала, что тюрьма более комфортная, чем гостиничный номер в маленьком сибирском городке, в котором она выросла. И неважно, что в том городке вообще нет ни одного отеля. Когда врач и политический союзник оппозиционера Анастасия Васильева пришла к воротам тюрьмы, требуя доступ к Навальному, ее арестовали вместе с несколькими журналистами. Среди них был и репортер CNN.

"Мало что так хорошо иллюстрирует мелочность режима Путина, как обращение с политическими заключенными. Навальный попросил передать ему семейный фотоальбом, ему отказали. Он также рассказал, что после объявления голодовки навальник тюрьмы обложил конфетами свою одежду и дал сокамерникам электроплиту, чтобы жарить гренки и курятину", - говорится в статье.

"В этом вся суть убеждений режима: зачем кому-то защищать свои принципы или бороться за свои права, если рядом есть жареная курятина", - написал Навальный в сообщении в Instagram, которое разместили его адвокаты.

Читайте такжеВ России умер уже второй врач омской больницы, где спасали НавальногоВ то время, пока Кремль пытается сломать мораль Навального, его команда развернула кампанию по его освобождению. Оппозиционеры надеются собрать по меньшей мере 500 тысяч подписей под протестом против его заключения. На момент выхода статьи The Economist подписей было более 400 тысяч. Каждый день в тюрьме Навальный рискует потерять свое здоровье или даже хуже. Но он приобретает все больший моральный и политический вес.

Заключение Навального: детали

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления.

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

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Перевод: Лесь Дымань