Атаки российских беспилотников на порты вблизи Румынии являются явным признаком того, что Россия не хочет, чтобы Румыния продолжала инвестиции в порты на Дунае и Констанце.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что сейчас речь идет о войне между диктатором Владимиром Путиным и суверенной и независимой демократией.

Он уверен, что диктатор не может выиграть эту войну, пишет издание Derstandard.

"Мы должны поддержать Украину в экспорте ее зерна. В течение ближайшего месяца мы постараемся увеличить объем перевозок через Румынию с двух до четырех миллионов тонн. Поэтому Румыния вложила значительные средства в порты на Дунае и Констанце. Атаки российских беспилотников на порты вблизи Румынии являются явным признаком того, что Россия не хочет, чтобы Румыния продолжала эти инвестиции. Мы внедрим систему предупреждения о дронах для приграничных районов, чтобы румынское население было намного быстрее и лучше информировано. НАТО также вовлечено", - сказал он.

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Чолаку считает, что нужно подумать о механизме в Комиссии ЕС, чтобы зерно из Украины предлагалось в приоритетном порядке, особенно для стран Африки.

"Политическое лоббирование можно было бы осуществлять именно в тех странах, которые покупают зерно у России. Но, конечно, мы должны предложить альтернативы", - сказал премьер.

Он высказался и по поводу покупки странами Европы российского газа.

"Некоторые страны запросили исключения, когда речь идет о покупке российского газа. Я могу это понять с экономической точки зрения, но с моей точки зрения это ошибка. Румыния давно усвоила урок и поэтому независима от российского газа. Уже неделю Республика Молдова также независима от российского газа. Так что всегда есть решения, даже для сложных экономических проблем. Вот почему я считаю, что было бы правильно, если бы мы запретили продажу российского газа или российских товаров в ЕС и демократические государства", - сказал Чолаку.

Премьер уверен, то нужно полностью запретить экспорт российского газа в Европу.

"Да напрочь запретить! Потому что есть очень большая разница между тем, что мы теряем, а именно небольшим комфортом, и тем, что происходит в Украине. Вы также должны иметь в виду, что на самом деле произойдет, если Российская Федерация победит. Разве мы не создадим возможность для таких людей, как Путин, размножаться в других государствах Европы? Я считаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ будут выше в течение определенного периода времени", - добавил он.

Ситуация в Румынии - детали

Премьер-министр Марчел Чолаку после неоднократного падения российских дронов на территории страны призвал успокоить население и подчеркнул, что Румыния не подвергается нападению и нет никакой опасности. Он заверил, что ситуация под контролем и, что это нормально, когда государство принимает определенные меры.

Румыния готова сбивать российские дроны, которые будут представлять для нее угрозу. Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад.

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