Науседа считает, что на фоне гибридных угроз для ЕС, в том числе ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси, НАТО нужна новая стратегия действий.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО переосмыслить отношения с Беларусью.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом он сказал в воскресенье, 28 ноября, на совместной пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Вильнюсе.

Науседа пояснил, что белорусские военные все больше интегрируются в Вооруженные силы РФ.

"Это новые вызовы для НАТО, и Альянс должен соответственно адаптировать свои планы, стратегию и тактику, чтобы быть готовым ответить на них", - сказал он.

Читайте также"Лукашенко может не знать": в Латвии оценили масштабы нелегальной миграции в БеларусиПрезидент Литвы убежден, что Беларусь и дальше будет испытывать единство НАТО и ЕС. Это будет касаться и их способности реагировать и отражать гибридные атаки.

Он считает, что на фоне гибридных угроз для ЕС, в том числе ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси, НАТО нужна новая стратегия действий.

Фон дер Ляйен в свою очередь выразила солидарность с тем, как член НАТО и ЕС Литва ведет себя в ситуации миграционного кризиса. Ей, Латвии и Польше в этом и следующем году Европейский Союз предоставит 200 миллионов евро для обеспечения охраны границ.

Столтенберг также выразил солидарность с союзниками Альянса и подчеркнул, что кризис не завершился, поэтому Альянсу надо быть начеку.

Как напоминают в сообщении, в 1992 году Беларусь присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества, а с 1995 года является участником программы НАТО "Партнерство ради мира". Однако в 2021 году союзники приостановили практическое сотрудничество между НАТО и Беларусью, как гражданское, так и военное, поддерживая диалог лишь в меру необходимости. Союзники призывают Беларусь соблюдать нормы международного права и уважать права человека и основные свободы.

Ситуация на границе с Беларусью: что известно

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина приняла решение усилить охрану границы в связи с этой ситуацией.

24 ноября Кабмин выделил 175 миллионов гривень для усиления охранных мероприятий на границе с Беларусью

Автор: Лидия Селезнева