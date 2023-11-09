Киев настаивал на встрече мировых лидеров в ближайшие месяцы для расширения международной поддержки мира.

Палестино-израильский конфликт не только отвлек внимание мирового сообщества от продолжающейся российской агрессии в Украине, но и подрывает усилия Киева по привлечению новых союзников и организации мирного процесса.

После конференций в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте украинские и европейские чиновники надеялись до конца года собрать саммит мировых лидеров для обсуждения предложенной Владимиром Зеленским мирной формулы, пишет The Wall Street Journal. Но, по словам западных дипломатов, теперь это маловероятно.

Украина и ее союзники надеялись привлечь крупные страны, занимающие нейтральную позицию (Саудовскую Аравию, Индонезию, в идеале – Китай), к формулированию и одобрению принципов территориальной целостности, суверенитета, политической независимости государств, необходимости избегать применения силы для разрешения конфликтов, пишет WSJ. Но война Израиля с ХАМАС осложнила процесс, породив новые противоречия в отношениях между Западом и ведущими государствами арабского и развивающегося мира, которые Украина хотела перетянуть на свою сторону.

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Конфликт в Израиле уничтожил месяцы работы по привлечению развивающихся стран на сторону Киева, когда западные страны пытались представить Москву как нарушительницу международного права, ответственную за гибель мирных жителей и гуманитарную катастрофу в Украине, рассказали Financial Times чиновники и дипломаты. Гуманитарный кризис в секторе Газа в развивающихся странах сравнивают с украинской ситуацией и обвиняют в лицемерии западные страны, в основном поддержавшие Израиль.

Мирный саммит на Мальте

В конце октября произошла встреча, которая направила России мощный сигнал о глобальных ожиданиях справедливого и прочного мира в Украине. Так о форуме на Мальте говорят в Евросоюзе. На встрече искали пути реализации украинской мирной формулы. Это уже третий раунд таких международных переговоров, и сейчас своих делегатов отправили 66 стран. В отличие от прошлого раза, не было среди них Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Впрочем, в Офисе президента отметили, что международная поддержка украинского видения мира растет.

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