Кулик не считает сценарий нападения РФ на страны Балтии маловероятным.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если дать Российской Федерации до 2028 года восстановить уничтоженный военный потенциал, страна-агрессор сможет начать не только новую войну против Украины, но и осуществить нападение на страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью УНИАН предположил, что Москва может пойти на такой шаг.

"Я думаю, что это тот сценарий, который как асимметричный шаг Россия может осуществить, чтобы нанести удар Западу и принудить его к переговорам, признанию своего исключительного статуса империи", – сказал он.

Видео дня

Кулик не считает такой сценарий маловероятным. "Я бы не сказал. В 2019 году маловероятной называли и атаку России на Украину", – акцентировал он.

Нападение РФ на страны Балтии - последние оценки

Эстония и Литва имеют общие границы с РФ, Литва – с российским анклавом, Калининградской областью. Все три страны являются членами Североатлантического альянса (НАТО). Власти Латвии, Литвы и Эстонии после полномасштабного вторжения россиян в Украину не раз высказывали опасения по поводу возможного нападения Российской Федерации.

В начале года глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что США готовы в случае необходимости обеспечить защиту Эстонии, Литве и Латвии.

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс убеждена, что для этих трех стран нужно разработать план действий на случай, если российское правительство падет.

Вас также могут заинтересовать новости: