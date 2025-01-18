Если США не будут помогать Тайваню, то это может привести к новой гонке ядерных вооружений.

Бывший вице-президент Дональда Трампа Майк Пенс призвал нового лидера США сохранить поддержку Тайваню из-за угрозы китайской аннексии. Об этом он сказал во время неожиданного визита в Тайбэй (столица Тайваня - УНИАН), пишет The Guardian.

По его словам, прекращение или уменьшение поддержки Тайваня, может поставить под угрозу глобальную безопасность, а также "вероятно, повлечет новые гонки ядерных вооружений" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пенс добавил, что в случае того, если Коммунистическая партия Китая захватит Тайвань, меньшие азиатские страны больше не будут чувствовать поддержки со стороны США.

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"В конце концов, страны почувствуют, что у них нет другого выбора, кроме как развивать свой собственный ядерный арсенал", - объяснил политик.

Поэтому он призвал новую администрацию Трампа и партнеров США "восстановить наши обязательства" по предоставлению Тайваню всего необходимого для защиты и сохранения его свободы.

"В дополнение к военной поддержке, нет лучшего времени для новой администрации, чем начать переговоры о соглашении о свободной торговле с Тайванем", - подчеркнул Пенс.

Угроза для Тайваня - последние новости

Как писал УНИАН, Китай строит десантные баржи для вторжения на Тайвань. По словам эксперта, такие действия свидетельствуют о том, что нападение Китая на Тайвань неизбежно.

В то же время издание Financial Times предположило, что крупные военно-морские учения Китая могут быть репетицией нападения на Тайвань, однако в США пока не видят такой угрозы.

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