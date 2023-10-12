Утром 7 октября она правильно оценила угрозу и быстро организовала отряд самообороны, уничтоживший всех террористов на подступах к поселку.

Вследствие атаки террористов ХАМАС на Израиль кибуц Нир-Ам оказался практически единственным поселком в приграничной с Газой полосе, серьезно не пострадавшим. Это произошло благодаря действиям 25-летней Инбаль Рабин-Либерман.

Как пишет издание "Детали", Инбаль родилась и выросла в кибуце Нир-Ам, отслужила в боевых частях ЦАХАЛа, училась в школе женского лидерства. В декабре 2022 года кибуц назначил ее на должность координатора по военной безопасности. Инбаль сменила на этой должности своего дядю, Ами Рабина.

Координатор по военной безопасности отвечает за безопасность населенного пункта в обычных и чрезвычайных ситуациях до прибытия сил ЦАХАЛа или полиции. Он является "связующим звеном" между жителями поселка, местными властями и силовиками и получает зарплату из бюджета минобороны.

Видео дня

Инбаль отнеслась ко своим обязанностям очень серьезно. Утром 7 октября она правильно оценила угрозу и быстро раздала оружие "группе быстрого реагирования" из жителей поселка.

"Она первой во всем Государстве Израиль осознала, что происходит. Бегала как сумасшедшая от дома к дому, организовала отряд самообороны, подготовила план по защите кибуца и расставила мужчин в засады у забора кибуца", — пишут местные СМИ.

Террористов ХАМАС при подходе к поселку встретили огнем. Все боевики ХАМАСа, пытавшиеся прорваться в кибуц, были убиты. У забора позже насчитали 25 трупов боевиков.

После того, как жителям кибуца удалось отбиться от террористов, Инбаль со своей семьей, как и многие другие жители, эвакуировались в Тель-Авив, где 9 октября отметила свой день рождения.

"Инбаль – героиня. Ее история никого не оставляет равнодушным – к ее хладнокровию, смелости и отваге. Благодаря Инбаль были спасены десятки жизней. Благодаря ей был спасен кибуц Нир-Ам", - отметил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Атака ХАМАС на Израиль - истории людей

Ранее женщина из Израиля, которую вместе с мужем террористы ХАМАС в заложниках в их доме в течение 20 часов, рассказала о своих испытаниях, сказав, что она выиграла время, подавая своим похитителям напитки и шутя с ними.

Также в сети распространилось видео, на котором боевики ХАМАС похищают маму и двух ее маленьких детей. Отмечается, что 30-летняя Шири Зильберман-Бибас пряталась со своим мужем и двумя маленькими сыновьями, когда на Израиль напали. Видео, на котором Шири сжимает своих детей, стало вирусным.

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