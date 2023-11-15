Штаты западного побережья США подверганутся наименьшему риску.

Новое моделирование предполагает, что атака на американские ракетные шахты привела бы к гибели миллионов людей из-за острого радиационного отравления и распространению радиоактивных осадков по всей стране.

Как пишет Newsweek, исследование показало, что если стратегические стартовые базы будут поражены, большая часть Среднего Запада окажется под воздействием смертельной дозы радиации, а в худшем случае - большая часть США и Канады станет непригодной для жизни.

По оценкам исследователей из Принстонского университета, в первые четыре дня после удара по шахтам погибнет от 340 000 до 4,6 миллиона человек, хотя среднее число погибших составит 1,4 миллиона. Они говорят, что 300 миллионов человек окажутся под угрозой смертельной дозы радиоактивных осадков.

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Исследование появилось после того, как в прошлом году ВВС США заявили, что заменят свои межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, находящиеся в эксплуатации с 1970-х годов, на более современную ракету Sentinel.

План стоимостью 1,5 триллиона долларов предусматривает замену всех 400 старых ракет. Хотя дальность и полезная нагрузка межконтинентальных баллистических ракет "Сентинел" официально не разглашаются, считается, что они несут взрывную мощность эквивалентную 800 килотонн тротила. Ожидается, что они способны поразить любую цель по всему земному шару за 30 минут.

Исследователи заявили, что для того, чтобы достичь ядерных ракет в шахтах, которые закопаны под землей и закрыты взрывозащищенными дверями, одна или две боеголовки мощностью по одной килотонне должны приземлиться рядом с ними.

Используя архивные данные о погоде, ученые обнаружили, что штаты Западного побережья подвергнутся наименьшему риску из-за преобладающего восточного ветра.

Однако, в зависимости от точного направления ветра, самые сильные осадки могут выпасть в любой части США и Канады к востоку от Айдахо.

В худшем случае почти вся Монтана и Северная Дакота, а также некоторые части Небраски, Колорадо, Вайоминга, Южной Дакоты и Канзаса получат дозу, более чем в 10 раз превышающую смертельную, что приведет к гибели людей в течение буквально нескольких дней.

Напомним, ранее в США посчитали количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу.

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