В МИД Британии также призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию "не допустить катастрофической ошибки" и обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом Джонсон написал в своем Twitter-аккаунте.

"Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время отступить. Мы призываем всех принимать участие в диалоге, а российское правительство не допустить ошибки", - отметил глава британского правительства.

Премьер также отметил, что такая ошибка может иметь катастрофические последствия для России.

Ранее в МИД Британии также призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной.

"Последняя информация свидетельствует о том, что Россия может вторгнуться в любой момент, и мы призываем Кремль к деэскалации", - написала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своем аккаунте в Twitter.

Она добавила также, что Британия уделяет первостепенное внимание обеспечению безопасности британских граждан в Украине.

Напомним, ранее страны G7 также предупредили Россию о "серьезных и немедленных" последствиях из-за Украины.

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