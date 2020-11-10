Полицейские не применяли силу и пытались успокоить протестующих.

Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

Люди выламывают двери в кабинеты, пишет ТАСС.

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После того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о достижении договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе, сотни людей стали собираться на площади Республики в центре Еревана, где находится здание правительства страны.

Полицейские не применяли силу и пытались успокоить протестующих. Часть митингующих в настоящее время призывает также выдвинуться в сторону правительственной дачи, где может находиться Пашинян.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: Александр Топчий