Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.
Люди выламывают двери в кабинеты, пишет ТАСС.
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После того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о достижении договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе, сотни людей стали собираться на площади Республики в центре Еревана, где находится здание правительства страны.
Полицейские не применяли силу и пытались успокоить протестующих. Часть митингующих в настоящее время призывает также выдвинуться в сторону правительственной дачи, где может находиться Пашинян.
Война в Нагорном Карабахе: что известно
- Утром 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие. В Армении и непризнанной республике Нагорный Карабах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.
- Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября.
- Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.
Нагорный Карабах: история конфликта
Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.
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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.
В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.
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