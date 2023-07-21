В Соединенных Штатах прокомментировали прибытие наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь. В Пентагоне считают, что они реинтегрируются в российскую армию.
Как сообщает CNN, такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Учитывая то, что мы видим в Беларуси, видим сообщения о том, что силы "ЧВК Вагнер" продолжают двигаться в этот регион и продолжают, я думаю, консолидироваться там... Мы, безусловно, видим, как силы "Вагнера" реинтегрируются в российскую армию", – сказала она.
Прибытие "вагнеровцев" в Беларусь
Наемники ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", около 2 часов ночи 19 июля по трассе Р43в направлении Бобруйска двигалась колонна "вагнеровцев" – уже седьмая. Она насчитывала не менее 50 единиц техники.
Утром того же дня границу России с Беларусью пересекла восьмая колонна ЧВК "Вагнер". Она насчитывала от 100 до 150 единиц техники.