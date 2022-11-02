Вероятно, правый блок Нетаньяху сможет сформировать большинство в израильском парламенте.

По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле с небольшим преимуществом лидирует правый альянс бывшего премьера страны Беньямина Нетаньяху.

Об этом пишет The New York Times.

Опрос избирателей проводился тремя телерадиокомпаниями. Его результаты свидетельствуют о том, что партия Нетаньяху "Ликуд" финиширует первой. Вероятно, правый блок Нетаньяху сможет сформировать большинство в израильском парламенте.

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Экзитполы свидетельствуют о том, что партия Нетаньяху "Ликуд" получает 30-31 место, а в целом блок Нетаньяху занимает 61-62 место. Этого будет достаточно для формирования большинства в парламенте Израиля, куда входит 120 депутатов.

В то же время центристская партия действующего премьер-министра Израиля Яира Лапида "Еш Атид" предварительно получила 22-24 место. Более широкий альянс Лапида занимает 54-55 место.

По данным экзитполов, остальные места в парламенте получит внефракционная партия.

Парламентские выборы в Израиле

1 ноября в Израиле прошли выборы в парламент. Это уже пятые выборы в Кнессет за последние 3,5 года.

Примечательно, что 90% русскоязычного сообщества Израиля в вопросе войны РФ против Украины выступают на стороне нашей страны. Чтобы завоевать голоса для парламентских выборов политики дают проукраинские обещания.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в его кампании, направленной на то, чтобы израильские власти усилили военную поддержку нашего государства, есть "тайное оружие". Им он назвал посла США в Израиле Тома Найдса.

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