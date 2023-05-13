Для поиска неизвестного объекта привлекли силы территориальной обороны.

В субботу, 13 мая, в воздушном пространстве Польши зафиксировали объект, залетевший со стороны Беларуси.

Об этом сообщило Министерство обороны Польши со ссылкой на данные Центра воздушных операций. Вероятно, это был аэростат наблюдения.

Радиолокационный контакт был потерян на окраинах города Рипин. Оперативное командование приняло решение задействовать очередные силы территориальной обороны для поиска неизвестного объекта.

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Отношения Польши и Беларуси

Беларусь - одна из самых лояльных к России стран. На фоне войны РФ против Украины Беларусь вступает в конфронтацию с Польшей, в частности, искусственно создавая напряжение на границе.

Ранее в этом году активизировались потоки нелегальных мигрантов, которые польские власти по-прежнему считают огранизированными белорусскими спецслужбами. А совсем недавно произошел очередной эпизод столкновения пограничников с мигрантами возле сторожевой башни в польской наревке в Подляском воеводстве, граничащей с Беларусью. Мигранты бросали в пограничников камни.

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