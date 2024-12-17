В Донецкую область поехали представители 12 стран Африки.

На временно оккупированную территорию Донецкой области прибыла с визитом делегация Панафриканского парламента, в Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали, выразив решительный протест.

Как сообщили в МИД, в Донецкую область поехали представители Эфиопии, Танзании, Малави, Уганды, Южного Судана, Коморских островов, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Эсватини, Замбии, Сомали и Мозамбика.

"Приняв участие в российской пропагандистской акции, африканские парламентарии проявили грубое неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и пренебрегли основополагающими принципами международного права. Полным абсурдом являются сделанные ими в ходе этого визита заявления о противодействии колониализму, сделанные на украинской земле, которая незаконно захвачена Россией в ходе неоколониальной захватнической войны против Украины", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что эта поездка противоречит заявлениям должностных лиц Африканского Союза от 24 февраля 2022 года об уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины.

В МИД требуют от руководства Африканского Союза и Панафриканского парламента решительно осудить этот визит и в дальнейшем избегать любых контактов с представителями российских ставленников на захваченных территориях Украины.

О визите африканской делегации сообщал главарь боевиков на оккупированной части Донецкой области Денис Пушилин.

Он отметил, что Донецкую область посетили 16 парламентариев из 12 стран Африки. Делегацию возглавил вице-президент Панафриканского парламента Гайо Ашебир.

Пушилин заявил, что все парламентарии якобы "выразили поддержку Донбассу и солидарность с Россией". А еще они пригласили Пушилина в страны Африки "с ответным визитом".

Ранее в МИД отреагировали на идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии". В частности, в ведомстве призвали высокопоставленных чиновников Венгрии не имитировать роль "миротворца" и не манипулировать темой Рождества Христова.

"Венгерские чиновники снова заявляют, что якобы способны остановить войну, но эти заявления не соответствуют действительности. В действительности после венгерских "миротворческих" звонков в Москву по украинским городам и общинам летят смертоносные ракеты и дроны", - отмечается в сообщении.

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