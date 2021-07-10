Временным президентом страны назначен председатель сената Жозеф Ламбер.

Сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя сената Жозефа Ламбера временным президентом, в связи с тем, что предыдущий президент страны Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля.

«Избранный народом в качестве сенатора Жозеф Ламбер выбран своими коллегами для выполнения функций временного президента республики Гаити», - сказано в резолюции. Это решение поддержали восемь сенаторов из десяти, передает kommersant со ссылкой на Juno7.

После смерти Жовенеля Моиза на Гаити введено чрезвычайное положение. Полиция задержала 11 подозреваемых. Позже сообщалось о задержании около 20 подозреваемых, большая часть из них граждане Колумбии, как минимум двое граждане США.

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Убийство президента Гаити: детали

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

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Автор: Ирина Погорелая