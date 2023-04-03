Список оборонного альянса расширится до 31 страны.

Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса уже завтра, 4 апреля.

Эту информацию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел НАТО в бельгийском Брюсселе.

"Мы впервые поднимем флаг Финляндии здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, безопасности северных стран и для НАТО в целом"" - передает слова Столтенберга Reuters.

Кроме этого он отметил, что Швеция также будет себя чувствовать в большей безопасности после вступления Хельсинки в НАТО.

Самая главная информация о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Как сообщал УНИАН, в мае 2022 Финляндия и Швеция подали заявки на ступ в НАТО по ускоренной процедуре. Они сделали это без выполнения плана действий по членству.

Официальное приглашение Швеции и Финляндии на присоединение к Альянсу от лидеров стран НАТО прозвучало в конце июня прошлого года. Оно запустило процесс ратификации соответствующего протокола парламентами стран-членов НАТО.

28 стран относительно быстро одобрили заявки Стокгольма и Хельсинки. Единственными, кто сопротивлялся до последнего были Венгрия и Турция. 27 марта Будапешт все-таки ратифицировал вступление Финляндии, также впоследствии это сделала и Турция. По Швеции вопрос все еще остается открытым.

Финляндия станет 31-й страной-участником Североатлантического альянса. Теперь граница НАТО с Россией увеличится еще на 1300 километров.

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