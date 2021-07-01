В инциденте пострадали два человека.

Жуткий инцидент произошел на авиабазе Военно-воздушных сил Нидерландов Леуварден. Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание.

Об этом сообщается на странице авиабазы Леуварден в Twitter.

"Сегодня утром F-16 при запуске врезался в здание напротив. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении.

При этом указано, что пилоту удалось спастись. В результате столкновения не было ни взрыва, ни пожара.

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На данный момент причина инцидента не известна. Начато расследование инцидента.

Авиабаза Леуварден – находится к северо-западу от столицы провинции Фрисландия Леуварден. Эта база является одной из двух баз F-16.

Как ранее сообщал УНИАН, истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений "Шабла-21", потерпел крушение в Черном море.

К поисково-спасательной операции привлекли и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС. Военные маневры "Шабла-21" приостановлены в связи с инцидентом.

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Автор: Анастасия Горбачева