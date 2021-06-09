Сейчас идет поисково-спасательная операция.

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений "Шабла-21", потерпел крушение в Черном море.

Об этом в среду сообщает министерство обороны Болгарии.

"Сегодня, 9 июня 2021 года, при выполнении тренировочной задачи над морской акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45. Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военные маневры "Шабла-21" приостановлены в связи с инцидентом.

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Автор: Денис Прядко