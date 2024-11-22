Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Запад предал Украину, поэтому теперь должен обеспечить выполнение договоренностей, которые будут достигнуты после переговоров с РФ.

В ходе выступления на Atlantic Council он заявил, что новоизбранный президент Дональд Трамп во время встречи с кремлевским правителем Путиным призывал его не идти на эскалацию, однако тот не последовал совету.

"То, что мы сейчас видим, - это почти контрнаступление. Украина, я считаю, нуждается в ATACMS, потому что, если и когда наступит момент, когда будет объявлено о прекращении огня и начнутся переговоры, Украина должна быть в максимально сильной позиции с наибольшим количеством рычагов, чтобы получить лучшие переговоры за столом", - заявил Маккол.

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По его словам, решение о передаче ракет ATACMS было затянуто из-за медлительности Джейка Салливана и американского Совета национальной безопасности. Политик убежден, что это оружие позволит Киеву иметь больше рычагов влияния за столом переговоров:

"Без ATACMS у них не было бы такого рычага. Лучше поздно, чем никогда. Хотелось бы, чтобы это случилось раньше".

По мнению Маккола, переговорный процесс будет очень сложным, потому что Путин хочет получить всю Украину, а Владимиру Зеленскому будет трудно пойти на территориальные уступки "без революции".

"Я знаю, что избранный президент Трамп воображает себя великим переговорщиком. Я думаю, что Путин - очень, очень умный и хитрый человек. Никогда не стоит его недооценивать. Когда-то он был в КГБ, и он там навсегда", - объяснил он.

Политик убежден, что Запад должен будет ввести механизм принуждения к выполнению соглашения о завершении войны. Он назвал отсутствие такого механизма в Будапештском меморандуме "самым большим грехом и слабостью":

"Когда Украина сдала все свое оружие, что произошло после этого? Затем Россия двинулась на Донбасс, в Крым, без всякого принуждения. И мы предали Украину. Мировая арена, НАТО предали Украину в тот момент. Поэтому, если когда-нибудь снова начнутся переговоры, необходимо обеспечить их выполнение".

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