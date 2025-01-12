По мнению бывших руководителей оборонного ведомства, британские войска должны возглавить послевоенные миротворческие силы в Украине.

Британские войска должны быть направлены в Украину в рамках послевоенных миротворческих сил. Такое мнение в комментариях The Telegraph высказали бывшие министры обороны Великобритании Грант Шеппс, Гэвин Уильямсон и Пенни Мордонт.

Как напоминает издание, ожидается, что в ближайшие недели премьер-министр Королевства Кир Стармер должен посетить Украину впервые после того, как занял эту должность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они планируют обсудить возможность того, чтобы Вооруженные силы Великобритании были частью послевоенных миротворческих сил.

В этом контексте Грант Шеппс заявил, что вклад британских войск в послевоенные миротворческие силы, несомненно, был бы хорошим шагом, но это "едва поцарапает поверхность того, в чем Украина действительно нуждается".

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"Эта нация борется не только за свое выживание, но и за ценности свободы и суверенитета, которые лежат в основе глобальной безопасности. Соединенное Королевство было в авангарде поддержки Украины против варварского и незаконного вторжения Путина, и теперь мы должны лидировать, предлагая смелый и непоколебимый путь к членству в НАТО. Что-либо меньшее было бы предательством мужества Украины и принципов, которые мы заявляем, что отстаиваем", - сказал Шеппс.

Эту позицию поддержал и Уильямсон. По его словам, все хотят достичь ситуации, когда в Украине восстановится мир, и убедиться, что это делается только в интересах Украины:

"Но будет потребность подкрепить этот мир и подкрепить безопасность Украины, и это потребует реальной, физической преданности".

Пенни Мордонт в свою очередь заявила, что потенциальное участие Королевства в послевоенной Украине будет зависеть от любого более широкого соглашения между Киевом и Москвой.

"Ключевой вещью во всем этом является то, какие гарантии безопасности будут введены, чтобы оправдать компромисс Украины, и принять во внимание все огромные жертвы, которые нация принесла не только ради себя. Поэтому для меня ключевым вопросом являются эти гарантии безопасности, и если это не членство в НАТО и не членство в ЕС в какой-то короткий промежуток времени, должен быть фактический сдерживающий фактор, который остановит повторение", - подчеркнула Мордонт.

Поддержка Великобритании Украины со стороны Великобритании

Как сообщал УНИАН, на днях Великобритания вслед за США ввела масштабные санкции против РФ. Ограничения, в частности, касаются двух российских нефтяных гигантов - "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз".

Как отметили в правительстве Королевства, борьба с российскими нефтяными компаниями исчерпает военные средства России - "и каждый рубль, который мы отберем у Путина, поможет спасти украинские жизни".

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