Политолог считает, на фоне событий в Казахстане вопрос Украины может уйти на второй план международной повестки.

Политический эксперт назвал основные характерные особенности нынешних массовых протестов в Казахстане.

Свою оценку событий политолог Александр Кочетков дал в Facebook.

Также он сравнил происходящее в Казахстане с Украиной и Беларусью.

"Причина — внутренняя, как и в Украине, и в Беларуси. Это, прежде всего, явная несправедливость в распределении общественных богатств. Плюс дурные решения власти без нормального объяснения их причин населению", - написал он.

Кочетков отметил, что протесты в Казахстане - экономические, а не политические.

"И в Казахстане, и в Беларуси, и у нас активной частью протестов являются националисты, причем, радикализм казахов сравним с нашим "Правым сектором"", - считает эксперт.

Читайте такжеВ столице Казахстана ввели чрезвычайное положение из-за "газовых" протестов

Он также считает, что власть в Нур-Султане значительно слабее власти в Минске, реально поддержки у нее меньше, чем было у беглого Виктора Януковича в свое время.

"Казахи наиболее быстро, быстрее даже украинцев, перешли к прямому противостоянию с силовиками и захвату административных зданий. И часть силовиков уже предпочла не участвовать в таком противостоянии", - написал политолог.

Кочетков отметил, что протесты в Казахстане бьют по интересам РФ и Китая. "Нас напрямую не касаются, но Украина на их фоне может уйти на второй план международной повестки. Чем может воспользоваться РФ", - считает он.

Политолог прогнозирует победу протестов в Казахстане и переформатирование власти в дальнейшем с соответствующей дерусификацией.

"Не думаю, что Кремль попытается аннексировать северные области Казахстана - сил недостаточно. Но беженцев оттуда будет множество, в том числе, и в Украину. К этому надо готовиться", - добавил Кочетков.

Как сообщал УНИАН, уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента с правительством и выступили против коррупции.

На фоне "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.

Вас также могут заинтересовать новости: