Сикорский тонко высмеял молитвы российского диктатора за здоровье Трампа.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский спросил у философа и теолога Кшиштофа Монделя, стоит ли чего-то молитва российского диктатора Владимира Путина за президента США Дональда Трампа.

"Молитва полковника КГБ засчитывается вдвойне или не засчитывается вообще?", - спросил Сикорский у Х.

На это теолог Кшиштоф Мондель ответил : "Если Путин просит Бога о чем-то, но не прекращает убивать людей и обманывать мир, то его молитвы напрасны, потому что Бог не укрепляет злых людей во зле, это может сделать только ад".

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Он также вспомнил Евангельскую притчу о мытаре и фарисее. В ней фарисей молился Богу и благодарил, "что не такой, как другие люди", но не был оправдан, ведь оказался мнимым праведником.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал скандальному журналисту Такеру Карлсону, что когда на Трампа совершили покушение, то Путин даже молился за его здоровье.

Покушение на Трампа

В июле 2024 года в Трампа выстрелили во время предвыборного митинга в одном из штатов. Стрелка застрелил сотрудник Секретной службы.

ФБР начало расследовать этот инцидент как покушение на убийство. Покушение на Трампа осудили многие американские и мировые политики.

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