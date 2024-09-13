Последний случай гибели военного на этой линии датируется 2022 годом.

Молдавский военный погиб 12 сентября при исполнении обязанностей на линии разграничения с Приднестровьем в результате выстрела из оружия. На месте происшествия работают полиция и судебные эксперты, которые проводят расследование.

Как сообщают в Reuters, мужчина при невыясненных обстоятельствах получил смертельное ранение от выстрела из оружия, которое было в его распоряжении, во время выполнения служебных обязанностей на посту.

На линии разграничения с Приднестровьем находятся молдавские и приднестровские военные подразделения, а также российские "миротворцы", которые были размещены там после короткого конфликта 1992 года, возникшего после распада Советского Союза. Хотя Молдова заявила о намерениях реинтегрировать Приднестровье, подобные инциденты случаются очень редко. Последний случай гибели военного на этой линии датируется 2022 годом.

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Что известно о ситуации в Приднестровье

По данным Defence Express, на территории ПМР остается "Оперативная группа российских войск в Приднестровье", которая состоит из двух отдельных мотострелковых батальонов и отдельного батальона управления.

Также, в Одесской области планируется построить более 50 фортификационных объектов, среди которых есть те, что расположены в районе морской акватории и непризнанного Приднестровья.

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