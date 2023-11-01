Ресторан быстрого питания дважды подвергался нападениям из-за якобы поддержки Израиля.

В Великобритании неизвестные, которые поддерживают палестинцев и выступают против Израиля, забрасывали посетителей McDonald's живыми мышами.

Как сообщает The Independent, расследование начато после того, как 30 октября злоумышленник выпустил коробку с мышами в ресторане McDonald's в Бирмингеме.

На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлено, как мужчина с палестинским флагом, обернутым вокруг головы, принес в ресторан коробку, полную грызунов. Он спокойно проходит мимо группы детей и вытряхивает из этой емкости десятки живых мышей, которые окрашены в черный, красный и зеленый цвета. Грызуны разбегаются, а люди в панике разбегаются.

Видео дня

По данным СМИ, также были слышны возгласы в поддержку Палестины и антиизраильская риторика. Неизвестные, касающиеся "мышиной атаки", также призвали бойкотировать McDonald's, Disney и сеть кофеен Starbucks, которые "поддерживают Израиль".

В конце этого видео также слышно, как неизвестный хвастается тем, что "миссия прошла успешно". Отмечается, камера сняла автомобиль с поддельными номерными знаками с надписями "PAIISTN" и "Cвободная Палестина".

Представитель McDonald's уже сообщил, что после нападения ресторан "полностью продезинфицирован" и на место были вызваны специалисты, которые борются с вредителями.

По данным издания, еще одну партию мышей выпустили из пластиковой коробки в другом ресторане McDonald's 31 октября. Очевидец происшествия снял "этот хаос на видео", утверждая, что кто-то "высадил существ" в знак протеста против бомбардировки сектора Газа.

"McDonald's стал мишенью для некоторых протестующих после того, как израильское представительство компании сообщило в своих аккаунтах в социальных сетях, что раздало тысячи обедов солдатам ЦАХАЛа. Франшизы американского гиганта по производству гамбургеров в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Турции опубликовали заявления, в которых отмежевываются от израильской франшизы", - говорится в публикации.

"Что касается новостей о том, что McDonald's в Израиле раздает еду. Мы подтверждаем, что это было их индивидуальное решение. Ни глобальный McDonald's, ни мы, ни любая другая страна не имели никакого отношения к этому решению, ни прямо, ни косвенно", - цитируют британские журналисты заявление представительства McDonald's в Саудовской Аравии.

В заявлении полиции Уэст-Мидлендса говорится, что подобные вещи неприемлемы, и по факту атак на рестораны уже начато расследование. Как отмечается, нарушители общественного порядка будут найдены, арестованы и привлечены к ответственности.

Митинги палестинцев в Европе

В столице Германии Берлине палестинские демонстранты забросали полицейских камнями, воспламеняющимися смесями, а также возводили баррикады, чтобы не допустить разгона протеста.

Вас также могут заинтересовать новости: