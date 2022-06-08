Детский фонд организации бьет тревогу из-за голода и вероятного "взрыва детской смертности" в Сомали.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что мир должен перестать концентрироваться исключительно на войне в Украине, чтобы предотвратить массовый голод в Сомали.

"Если мир не отвлечется от войны в Украине и не начнет действовать немедленно, на Африканском Роге вот-вот произойдет взрыв детской смертности", - цитирует Reuters заместительницу регионального директора ЮНИСЕФ Ранию Дагаш.

На Африканском Роге не было уже четырех сезонов дождей подряд. Это самая сильная засуха за более чем 40 лет, и пятый сезон в октябре-декабре также, вероятно, не состоится.

Отмечается, что засуха в сочетании с глобальным ростом цен на продовольствие и топливо, вызванным войной в Украине, ударила по миллионам людей по всему континенту, сделав основные продукты питания недоступными для бедных семей и уничтожив урожай и домашний скот.

По словам Дагаш, в Сомали 386 000 детей срочно нуждаются в лечении от опасного для жизни недоедания, и это число уже превышает 340 000 детей, нуждавшихся в лечении в 2011 году, когда голод унес жизни сотен тысяч человек. При этом донорское финансирование было щедрым, однако его недостаточно для необходимых 250 миллионов долларов.

"У нас есть только треть того, что нам нужно в этом году. Мы призываем международное сообщество во главе с Большой семеркой, которая встретится в Германии через несколько недель, выделить новое дополнительное финансирование для спасения жизней", - сказала заместительница регионального директора детского фонда ООН.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Сомали Этьен Петершмитт рассказал, что миллионы людей недоедают, а 213 000 человек испытывают крайнюю нехватку продовольствия. По его словам, засуха иссушила пастбища, привела к росту цен на продукты питания и воду. Около 3 миллионов голов скота погибли, начиная с прошлого года, из-за засухи и болезней.

Сомали "находится на грани разрушительного и повсеместного голода, голодания и смерти", сказал он, добавив, что это "идеальный шторм для массового голода, если не принять меры сейчас".

Как сообщал УНИАН, данные созданной под эгидой генсекретаря ООН Группы по реагированию на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы свидетельствуют о том, что спустя три месяца с начала войны в Украине около 1,6 миллиарда человек столкнулись с кризисом.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призывает прекратить насилие и начать переговоры.

По данным ЮНИСЕФ, по состоянию на апрель в Украине из-за войны недоедали около 1,6 миллиона детей.

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