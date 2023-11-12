Министр на своем автомобиле обгонял грузовик, однако врезался в едущий по встречной полосе фургон. Водитель фургона погиб, а Баножич был госпитализирован в больницу.

Министр обороны Хорватии Марио Баножич уволен с должности после того, как утром субботы попал в ДТП, в результате которого погиб человек. При этом, по данным Index, в результате аварии сам министр также получил травмы.

По предварительным результатам расследования, 44-летний министр на своем автомобиле обгонял грузовик, однако врезался в едущий по встречной полосе фургон. Водитель последнего погиб, а Баножич был госпитализирован в больницу.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отстранил Баножича от исполнения обязанностей министра обороны, "учитывая чрезвычайные обстоятельства". Правительство страны выразило соболезнования семье погибшего.

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Как пишут местные СМИ, Баножич, вероятно, ехал на охоту. В результате аварии он получил ушиб головного мозга и многочисленные травмы грудной клетки и конечностей. Он находится под наблюдением медиков, но ранения не угрожают его жизни. При этом, по словам врачей, саму аварию он не помнит.

Резонансное ДТП в Украине

3 ноября в Житомирской области народный депутат Андрей Николаенко за рулем машины Mercedes-Benz GLE наехал на девушку-пешехода, она погибла.

Николаенко признал, что под колесами машины, которой он управлял, погиб человек. Народный избранник уверял, что не нарушал правила дорожного движения и был трезвым.

Впоследствии ему было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшей (Ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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