Упоминая ситуацию с Будапештским меморандумом, предприниматель предупреждает об угрозе верховенству закона со стороны "ограниченного национализма".

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон вновь выступил в поддержку Украины.

В статье "Защита верховенства права", опубликованной в его блоге, предприниматель рассказал, что на этой неделе говорил с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко "о роли мирового бизнес-сообщества и необходимости отстаивать мир".

"Посол поднял очень актуальный вопрос о Будапештском меморандуме 1994 года. Тогда Россия подписала обязательство "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины". В свою очередь Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от своего ядерного арсенала. Аннексия Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума. Российское вторжение в ближайшие дни разорвет Меморандум на части и будет иметь катастрофические последствия", - написал Брэнсон.

По его словам, "вопиющее неуважение" к верховенству закона и действительности международных договоров имело бы "катастрофические последствия" для мирного сосуществования между народами.

"Вторжение России в Украину еще больше разрушит дело разоружения и нераспространения, в основе которого лежат международные соглашения. Без обязывающих соглашений и их выполнения не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным державам, готовым подписать международные договоры о разоружении? Это скользкий путь", - отметил миллиардер.

Брэнсон считает, что продолжающаяся российская агрессия против Украины лишит стимулов тех, кто ранее был готов сократить арсеналы оружия, поскольку, получается, что любое соглашение может быть разорвано в одностороннем порядке и произвольно:

"Если говорить более фундаментально, то односторонний выход и вопиющее пренебрежение международными договорами также указывают на настоящий кризис многосторонности. Многосторонние институты, давно созданные для поддержания мира и обеспечения устойчивого развития, больше не пользуются прежним уровнем поддержки и уважения. Во многих отношениях международное сотрудничество уступило место ограниченному национализму. Это реальная угроза верховенству закона, которую человечество не видело со времен темных дней, приведших ко Второй мировой войне".

"Эта ситуация не просто плохая новость для Украины в этот момент острого кризиса; это плохая новость для каждой нации, настоящей и будущей, стремящейся защитить свой суверенитет. Мир должен поддержать Украину. Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той самой страны, которая убедила ее сделать это", - подытожил Брэнсон.

Британский миллиардер уже высказывался в поддержку Украины, в частности призывал мировой бизнес отстоять ее суверенитет.

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, которое пытается нарушить суверенитет другого", - писал Брэнсон в своей стать "Мои мысли об Украине и России".

После этого президент Владимир Зеленский поблагодарил предпринимателя и мировое бизнес-сообщество за поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину вооруженные силы РФ под видом "миротворцев".

По состоянию на 22:00 19 февраля на фронте было зафиксировано 122 нарушения режима перемирия за сутки, из которых 108 - с применением запрещенного "Минском" оружия. Двое украинских военных погибли, четверо ранены.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

Ранее президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума. Политики напомнили об обещаниях, которые были даны Украине за отказ от ядерного оружия.

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