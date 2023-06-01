Санкции касаются семи человек и одной организации - пророссийской оппозиционной партии Шор.

Канада вводит санкции против олигархов, бизнесменов и политиков Молдовы из-за их связи с Россией и для предотвращения усилий России по дестабилизации в регионе.

Как сообщает Министерство иностранных дел Канады, это первый случай, когда Канада вводит санкции против российских коллаборационистов в Молдове согласно новым правилам.

Отмечается, что санкции касаются семи человек и одной организации, пророссийской оппозиционной партии Шор. Как сообщает Reuters, целевыми лицами являются в частности, лидер партии Шор, бизнесмен в изгнании Илан Шор; бывший депутат парламента Молдовы Владимир Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон.

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"Поскольку Россия угрожает использовать свое присутствие на территории Молдовы, чтобы втянуть страну в агрессивную войну против Украины, эти новые санкции подорвут усилия России по дестабилизации в регионе и поддержат демократически избранное правительство Молдовы", - отметили в МИД Канады.

Санкции как способ остановить российскую агрессию

Ранее Канада ввела новый пакет санкций против России, который касается ряда компаний, связанных с ВПК, и лиц ответственных за депортацию украинских детей.

Президент Молдовы Майя Санду сообщала, что этой весной Россия предприняла попытку свергнуть власть в стране. При этом она не исключила новых попыток свергнуть проевропейское правительство в Молдове.

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